Jeden z zamachowców został zabity przez dwóch izraelskich cywilów na stacji benzynowej, gdzie doszło do ataku.

Strzelanina w Izraelu. Napastnicy zostali wyeliminowani

Drugi podejrzany, któremu udało się uciec samochodem, został zastrzelony w trakcie pościgu, kiedy antyterroryści i funkcjonariusze Szin Betu (jednostka odpowiedzialna za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne) odnaleźli samochód, który ten ukradł ze stacji benzynowej, a także znaleźli karabin szturmowy użyty w ataku.

Chwilę później podejrzany został zlokalizowany w taksówce w mieście Tubas i zabity. - Podczas próby aresztowania podejrzany próbował uciec z pojazdu. Został postrzelony i zneutralizowany przez siły - podał Szin Bet.

Ze wstępnego dochodzenia wynika, że dwaj zamachowcy przyjechali czarnym Chevroletem do osiedla i zastrzelili strażnika. Następnie udali się na stację benzynową, gdzie jeden z nich oddał strzały do dwóch przechodniów, zabijając ich na miejscu. Wszedł później do restauracji na terenie stacji i oddał serię strzałów - przekazał portal i24.