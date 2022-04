Atak miał miejsce w zatłoczonej okolicy, gdzie jest wiele barów i restauracji.

Reuters zacytował służby medyczne, które poinformowały, że doszło do kilku takich zdarzeń. - Terrorysta otworzył ogień do ludzi z bliskiej odległości. Następnie uciekł pieszo - podał rzecznik policji Eli Levy.

Mundurowi poprosili mieszkańców o zostanie w domach oraz niewychodzenie nawet na balkony.

Kolejny taki atak

Czwartkowym atak jest kolejnym w ostatnim czasie. Niedawno w Bene Berak, zamieszkanym głównie przez społeczność ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, jadący na motocyklu napastnik otworzył ogień do przechodniów. Zginęło pięć osób, w tym dwóch Ukraińców w wieku 23 i 32 lat. Na miejscu zatrzymano jedną osobę.

Również dwóch Arabów zabiło dwie osoby zanim sami zostali zastrzeleni przez policję w położonym na północy kraju mieście Hadera. Do zorganizowania ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS).

Kilka dni wcześniej Palestyńczyk zabił nożem cztery osoby w położonym na południu mieście Beer Szewa. Napastnika zastrzelił cywil.

Władze Izraela obawiają się nowej fali przemocy przypominającej tę z zeszłego roku, kiedy starcia we Wschodniej Jerozolimie doprowadziły do krwawych zamieszek a następnie do 11-dniowej wojny między Hamasem, kontrolującym Strefę Gazy, a Izraelem. Nowe ataki mogą być inspirowane nie tylko przez Hamas, lecz także tzw. Państwo Islamskie lub ugrupowania powiązane z IS.