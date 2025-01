Stracił pracę, bo nie wracał samolotem. Wywalczył sporą odprawę

Jak poinformował na swoim profilu w serwisie X klimatolog dr Gianluca Grimalda, 10 stycznia zawarł ugodę z Instytutem dla Gospodarki Światowej (IfW) w Kolonii, czyli swoim byłym pracodawcą. Na mocy porozumienia uzyskał odprawę, której kwoty nie ujawnił. Obie strony zaakceptowały ugodę zaprezentowaną w regionalnym sądzie pracy w Kolonii.

Smutek i szczęście po ugodzie

"Jestem jednocześnie smutny i szczęśliwy" - komentował ugodę dr Grimalda w oświadczeniu dla prasy. Smuci go utrata pracy, "którą kochał", natomiast cieszy się, że według niego sędzia uznał, że można zwolnić pracownika za to, że odmówił on skorzystania z samolotu. Reklama

Dodał, że nadzieję iż jego przypadek zainspiruje innych pracowników, instytucje i firmy do aktywnego wspierania odejścia od "bazujących na paliwach kopalnych gospodarek". Na mocy ugody stosunek pracy z aktywistą rozwiązano z powodu niedających się pogodzić przekonań ideologicznych między stronami.

Jak czytamy w oświadczeniu dr Grimalda podróżuje w zrównoważony sposób od ponad 10 lat. Na pokonanie 28 tys. km z Papui Nowej Gwinei do Europy bez udziału samolotu zużyć miał dziesięciokrotnie mniej paliw kopalnych niż gdyby wybrał drogę powietrzną.

Podróż powrotną do Europy klimatolog rozpoczął w połowie października 2023 roku. Przejechał 16 krajów, podróżując statkami, pociągiem, autobusami, samochodami, samochodami i ciężarówkami. Zajęło mu to łącznie 72 dni. Wcześniej na powrót z Azji były już pracodawca dawał mu 3 dni.

Z powodu klauzuli tajności nie wiadomo, ile dokładnie wyniosła odprawa aktywisty. Sam dr Grimalda poinformował jednak, że jej część, w wysokości 75 tys. euro, przeznaczy na "ochronę środowiska i klimatu oraz aktywizm klimatyczny". Reklama

Styczniowa ugoda to ukoronowanie trwającej ponad rok batalii prawnej podróżnika z niemieckim instytutem.

Tysiące kilometrów bez samolotu

Dr Gianluca Grimalda pracował dla IfW, badając w Papui-Nowej Gwinei wpływ globalnego ocieplenia i globalizacji na społeczności zamieszkujące ten rejon świata. Przebywał tam przez pół roku. Ponieważ z zasady aktywista sprzeciwia się podróżowaniu samolotem - jako środkowi transportu emitującemu najwięcej dwutlenku węgla - dotarł tam drogą wodną i lądową.

Do Niemiec postanowił wrócić w ten sam sposób, jednak wówczas napotkał poważne problemy. Aktywista usłyszał bowiem ultimatum: albo wróci do Europy odpowiednio szybko, albo straci pracę. By spełnić ten warunek dr Grimalda musiałby przylecieć samolotem. Kiedy odmówił i poinformował, że będzie wracać drogą lądową i morską, został zwolniony.

Aktywista szuka pracy

Podsumowując swoją prawną batalię w mediach społecznościowych klimatolog napisał, że wciąż nie znalazł nowego zatrudnienia:

"Wciąż jestem bezrobotny, pomimo tego że w minionym roku publikowałem najwięcej i uzyskałem najwięcej cytowań. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się znaleźć kolejne stanowisko naukowe" - czytamy na jego profilu w serwisie X. Reklama

Dr Grimalda zapowiedział też, że wkrótce opublikuje książkę, w której opisuje swoją epopeję do Europy. Oprócz tego klimatolog planuje znów wyruszyć do Papui-Nowej Gwinei, by dokończyć tam swoje badania związane ze zmianami klimatycznymi. Podróż znowu ma być powolna, z wykorzystaniem jedynie transportu naziemnego i morskiego.

Źródło: "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!