Niemcy. Protest na dnie Morza Bałtyckiego. Powodem gazociąg

Zdaniem Greenpeace rozbudowa infrastruktury LNG jest szkodliwa dla klimatu i stanowi zagrożenie dla środowiska. Jak poinformowała organizacja, w akcji uczestniczy dwóch działaczy-płetwonurków, którzy znajdują się w specjalnej komorze powietrznej, opuszczonej na dno morskie ze statku Castoro 10, służącego do układania rurociągu. Komora została przymocowana do rurociągu na głębokości ok. pięciu metrów pod powierzchnią wody.