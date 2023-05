Starcia w Kosowie. Premier oskarża "faszystowskie grupy" z Serbii

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

"Faszystowskie grupy" kontrolowane przez rząd Serbii odpowiadają za incydenty, do których doszło na północy kraju - ocenił premier Kosowa Albin Kurti, cytowany przez "The Guardian". W poniedziałek podczas protestów miały miejsce poważne starcia policji i sił pokojowych z serbskimi demonstrantami. W trakcie zdarzenia rannych zostało 34 żołnierzy sił pokojowych KFOR, misji NATO. Przemoc w Kosowie została potępiona przez NATO i doprowadziła do podjęcia decyzji o skierowaniu na miejsce większej liczby żołnierzy.

Zdjęcie Wrze na Bałkanach po starciach demonstrantów z żołnierzami NATO w Kosowie / AP, AP/Fred Sierakowski /