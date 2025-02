Mimo kryzysu zdrowotnego papież częściowo wypełnia swoje obowiązki. We wtorek Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Kunegundy Siwiec - zakonnicy i mistyczki związanej z Wadowicami i Stryszawą. To jeden z wielu dekretów, które papież podpisał, przebywając w klinice Gemelli. W związku z tym odwiedził go we wtorek sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.