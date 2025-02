Nie tylko poważna choroba papieża. Zakulisowe doniesienia z Watykanu

Problemy zdrowotne to niejedyna bolączka papieża Franciszka. Ojciec Święty od dłuższego czasu stara się także zapełnić lukę finansową, z jaką mierzy się Watykan. Głowa Kościoła proponowała m.in. cięcia budżetowe, co z kolei spotkało się ze sprzeciwem ze strony niektórych kardynałów. - Problemy budżetowe zmuszą Watykan do zrobienia wielu rzeczy, których nie chce robić - ocenił ks. Tom Reese, jezuita i komentator.