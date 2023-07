Do nietypowego zdarzenia miało dojść na lotnisku w Stambule. Jak informuje "Times of Israel", trzech mężczyzn - ojciec i jego dwóch synów - spóźniło się na lot samolotem linii AnadoluJet do Tel Awiwu.

Ojciec z synami spóźnił się na lot. Wtargnęli do przegubu

Według informacji linii lotniczych obywatele Izraela znaleźli się przy bramkach dopiero po zakończeniu boardingu, gdy samolot był przygotowywany do odlotu do Izraela.

Jak czytamy, informacja o zakończonym boardingu nie powstrzymała jednak mężczyzn, którzy przedarli się przez bramki i wbiegli do tunelu prowadzącego do przegubu łączącego się z samolotem. Wszystko to działo się w momencie, gdy samolot miał być odholowany w stronę pasa startowego. Jak informuje gazeta, jeden z mężczyzn miał nawet wbiec na płytę portu lotniczego i zbliżyć się do maszyny.

W sieci znalazło się nagranie, na którym widać, jak jeden z mężczyzn opuszcza się z kadłuba na płytę lotniska, po czym mija obsługę portu i kieruje się w stronę maszyny. Ostatecznie staje przy przednim kole maszyny. Kolejne ujęcie pokazuje, jak mężczyzna zostaje powalony na ziemię przez służby.