Władze w indyjskim stanie Kerala podejmują kroki zapobiegawcze po śmierci 14-letniego chłopca z powodu wirusa Nipah - przekazał portal Times of India.

Indie. 14-latek zmarł po infekcji wirusem Nipah

Od 2018 roku to już piąty raz wirus Nipah atakuje w stanie Kerala . Sześć lat temu zmarło aż 21 z 23 zarażonych osób. W 2019, 2021 i 2023 roku wirus zabił łącznie sześć osób.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus Nipah jest znacznie bardziej śmiertelny niż koronawirus. Powoduje zgon u niemal 75 proc. zainfekowanych osób. Wskazano, że Nipah rozprzestrzenia się wolniej niż koronawirus.

Śmiertelność wśród osób zarażonych wirusem jest tak wysoka, ponieważ nie ma dostępnych leków ani szczepionek do leczenia infekcji . Leczenie ogranicza się do łagodzenia objawów i opieki wspomagającej.

Objawy zakażenia wirusem Nipah. WHO informuje

Uważa się, że wirusem Nipah zakazili się pracownicy tamtejszej fermy świń poprzez kontakt ze zwierzętami i ich odchodami. Zdaniem WHO naturalnym nosicielem wirusa są również nietoperze rudawkowate, zwane "latającymi lisami", które żyją na drzewach niedaleko bazarów i żerują na jedzeniu wystawionym na sprzedaż. Zwierzęta zakażają się przez kontakty bezpośrednie z chorymi osobnikami (drogą pokarmową i przez układ oddechowy).

Łagodniejsze objawy zakażenia wirusem Nipah u człowieka to gorączka, bóle głowy, wymioty, ból gardła i mięśni. W ostrzejszych przypadkach może dojść do zapalenia mózgu i problemów z oddychaniem. Odnotowano też drgawki, które mogą doprowadzić do śpiączki i zmian osobowości. Podobnie jak w przypadku koronawirusa, zdarza się, że osoba zakażona Nipah nie ma żadnych symptomów.