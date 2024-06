Bakteria atakuje w Wielkiej Brytanii. Pierwszy śmiertelny przypadek

W ubiegłym tygodniu okazało się, że źródłem zakażenia była sałata . "Wielu producentów żywności wycofało kanapki, wrapy i sałatki sprzedawane w sklepach w obawie, że mogą one być powiązane z epidemią" - czytamy w publikacji.

Wielka Brytania. Epidemia E. coli. Pierwszy śmiertelny przypadek

Z informacji Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia wynika, iż do tej pory potwierdzono 275 przypadków, z czego 122 wymagały hospitalizacji.

Mimo że UKHSA twierdzi, że liczba zgłaszanych infekcji spada, to lekarze spodziewają się, że będzie ich jednak więcej , ponieważ próbki zebrane w szpitalach nadal są odsyłane do dalszego badania.

E. coli, czyli pałeczka okrężnicy, to zróżnicowana grupa bakterii, które żyją w jelitach ludzi i zwierząt. Większość typów jest nieszkodliwa, ale niektóre z nich mogą przyczynić się do poważnych chorób. Wielka Brytania mierzy się z odmianą, która wytwarza toksynę Shiga (STEC). Dyrektorka ds. incydentów w Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia Amy Douglas przekazała, że objawy to m.in. biegunka, skurcze żołądka, wymioty i gorączka.