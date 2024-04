Choroba tropikalna rozlewa się po Europie. Naukowcy: Będzie tylko gorzej

O wzroście zachorowań na dengę w Europie alarmuje prof. Rachel Lowe , kierująca grupą ds. odporności zdrowotnej w Centrum Superkomputerowym w Barcelonie. Rozprzestrzenianie się choroby uzależnione jest od występowania komara tygrysiego, który, jak wskazuje "The Guardian" do tej pory zadomowił się w 13 europejskich krajach: Włoszech, Francji, Hiszpanii, Malcie, Monako, San Marino, Gibraltarze, Liechtensteinie, Szwajcarii, Niemczech, Austrii Grecji i Portugalii.

Komary tygrysie przenoszą tropikalną chorobę. Zagrożona cała Europa

Denga - objawy, leczenie

"Podczas gdy wiele zakażeń dengą przebiega bezobjawowo lub wywołuje tylko łagodną chorobę, wirus może czasami powodować cięższe przypadki, a nawet doprowadzić do śmierci" - ostrzega WHO. Do typowych objawów należą ok. 40- stopniowa gorączka, silny ból głowy, okolic oczu oraz mięśni i stawów oraz nudności. Ciężkie objawy występują najczęściej po ustąpieniu gorączki i należą do nich silny ból brzucha, uporczywe wymioty, krwawienie z dziąseł lub nosa.