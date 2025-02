Schmotziger donnerstag w dosłownym tłumaczeniu będzie oznaczać "brudny czwartek", jednak poprawnie tłumaczy się ten zwrot jako " tłusty c zwartek" . W zależności od regionu Niemiec nazwa święta może się nieco różnić. Dzień ten rozpoczyna sezon karnawałowy.

Z tego powodu niemiecki tłusty czwartek obchodzony jest bardzo hucznie i kolorowo . W trakcie święta zostają odwołane zajęcia w szkole, odbywają się defilady, organizowane są prz ebierane imprezy . Na stołach goszczą za to najczęściej pączki . Piekarnie na schmotziger donnerstag przygotowują wypieki z przeróżnymi, wymyślnymi nadzieniami , posypkami, polewami.

Ten szczególny dzień określany jest niekiedy mianem "babskiego karnawału" . Związane jest to z tradycją, przez którą mężczyźni nie powinni wychodzić z domu w krawacie. Ten może zostać obcięty przez kobiety.

Mardi gras na język polski można przetłumaczyć jako "tłusty wtorek" lub "ostatki". To święto, które obchodzi się we Francji i Nowym Orleanie w dzień przed Środą Popielcową. Jest ono więc świętowane później niż tłusty czwartek, ale niektóre zwyczaje pozostają takie same.