W niedzielę do południowej Kalifornii dotarła tropikalna burza Hilary - po raz pierwszy od 1997 roku, kiedy to Amerykanie zmagali się z cyklonem Nora. Burza nieco osłabła, ale mimo to doprowadziła do potężnych ulew, które zamieniły wiele dróg w rwące rzeki. Miejscowe władze wydały ostrzeżenia powodziowe.