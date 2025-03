52-latek wyszedł z domu w środę nad ranem i do tej pory nie wrócił, nie nawiązał także z nikim kontaktu.

"Mężczyzna ostatni raz był widziany przez rodzinę 12 marca około godziny 5:20. Wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej do niego nie powrócił, nie dotarł rano do pracy, nie nawiązał kontaktu z rodziną i pracownikami" - przekazali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.