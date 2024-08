Do Japonii dotarł najsilniejszy tajfun w tym roku. Shanshan uderzył w czwartek w Kiusiu - największą z południowych wysp kraju. Chociaż nieco osłabł, to w momencie dotarcia do lądu wciąż niósł wiatr osiągający prędkość prawie 200 km/h oraz ulewne deszcze. Ranił co najmniej 40 osób i pozbawił prądu ponad 250 tys. domów. W wielu miejscach kraju doszło do olbrzymich utrudnień.