Badacze z Turcji, USA i Wielkiej Brytanii odkryli dwa nowe gatunki kretów, które mogą żyć w górach wschodniej Turcji od nawet trzech milionów lat. Naukowcy udowodnili, że są one biologicznie odległe od innych znanych przedstawicieli tego rodzaju zwierząt.

Dwa nowe gatunki kretów. Są w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach

Odkrycie zostało opublikowane w czasopiśmie Zoological Journal of the Linnean Society. Osobniki obu nowych gatunków - Talpa hakkariensis i Talpa davidiana tatvanensis - są w stanie przetrwać temperatury do 50 stopni Celsjusza latem, a zimy spędzają zakopane pod dwumetrową warstwą śniegu.