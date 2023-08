- To na pewno pierwsze odkrycie nowego gatunku grzyba we Wrocławiu i najprawdopodobniej jakiegokolwiek organizmu w dziejach miasta. "Wrocławski grzyb", do czasu badań dr Katarzyny Patejuk, nie został zbadany pod kątem naukowym i opisany w literaturze fachowej - powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" rzecznik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Moczulska.