Grecja. Potężna kara dla Rosjan. Chodzi o przemyt migrantów

Według danych ONZ od początku roku w nielegalny sposób do Grecji dotarło 52 tys. migrantów. Większość z nich przypłynęła z Turcji. W całym 2023 roku do Grecji nielegalnie dotarło ok. 49 tys. osób - podała agencja Associated Press.