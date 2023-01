Rzucił się pod pług śnieżny, by uratować córki. Stracił obie nogi

Amputacja dwóch nóg i liczne złamania - to obrażenia Dave'a Milna, który zaryzykował własne życie, by ratować swoje córki. Mężczyzna podczas wypoczynku w popularnym kurorcie narciarskim w Kalifornii zauważył, że na jego roczną i trzyletnią córkę jedzie pług śnieżny. Bez namysłu rzucił się między dzieci a maszynę - dziewczynki udało się uratować, ich ojca czeka teraz długa walka i przystosowanie się do nowego życia.

Zdjęcie Rzucił się pod pług śnieżny, by ratować córki. Stracił obie nogi / Pixaline, GoFoundMe / pixabay.com