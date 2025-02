Polacy deportowani z USA. Rzecznik MSZ o szczegółach

- Cały czas monitorujemy sprawę , to nie jest jakaś nowość, ponieważ chciałem zwrócić uwagę, że do 24 stycznia br., w ciągu poprzedniego roku, było 67 deportacji (Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych - red.) - zaznaczył Paweł Wroński .

- Nieustannie zachęcamy polskich obywateli do kontaktowania się z konsulatami. Jeśli konieczne jest wyrobienie paszportu, a to często pomaga, to też nasz konsul może pomóc (...). Zachęcamy do posiadania polskiego paszportu - dodał rzecznik MSZ.