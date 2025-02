Migranci trafią do Guantanamo. USA zapowiadają pierwszy lot

Pierwszy amerykański samolot wojskowy przewożący zatrzymanych migrantów do bazy w Guantanamo ma odlecieć we wtorek - poinformowali amerykańscy urzędnicy, cytowani przez Reutera. Pierwszy taki transport będzie uzupełnieniem lotów wojskowych, które wcześniej deportowały migrantów do Gwatemali, Peru, Hondurasu czy Indii.