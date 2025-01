Prawnik Juna potwierdził tuż przed zaplanowanym na czwartek o godz. 14 (6 w Polsce) przesłuchaniem, że jego klient się na nim nie zjawi - poinformował przedstawiciel Biura do spraw ścigania korupcji wśród najwyższych rangą urzędników (CIO).

Zły stan zdrowia prezydenta Korei Południowej

Wcześniej poranną sesję odwołano ze względu na stan zdrowia Juna . - Prezydent nie czuje się dobrze i wczoraj w pełni wyjaśnił swoje stanowisko, więc nie ma już potrzeby przesłuchiwania go - powiedział prawnik agencji Yonhap.

W środę Jun został doprowadzony na przesłuchanie po tym, jak funkcjonariusze CIO i policji wkroczyli do jego rezydencji w Seulu i wykonali sądowy nakaz aresztowania go pod zarzutem zamachu stanu. Podczas trwających ponad 10 godzin procedur Jun korzystał z prawa do milczenia - poinformowali śledczy. Noc spędził w izbie zatrzymań w mieście Uiwang pod Seulem.