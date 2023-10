Różne podejścia do wojny w Ukrainie. "To nie wyklucza współpracy z Polską"

Polsko-ukraiński spór o zboże. Szijjarto komentuje

"Nie było mowy o tym, że Ukraińcy zaleją zbożem rynki Europy Środkowej, zniszczą środkowoeuropejskich rolników, osiągną duży zysk, a następnie wrócą do domu. Chodziło o przewiezienie go przez te kraje do portów, gdzie zostanie załadowane na statki i przewiezione tam, gdzie jest potrzebne" - dodał.

Spotkanie z Ławrowem

"Nigdy nie będziemy mieli wspólnej płaszczyzny porozumienia z Rosjanami w sprawie przeszłości. Jak możemy mieć wspólny język z tymi, którzy postrzegają jako wyzwolenie to, na co my patrzymy jak na okupację?" - spytał Szijjarto, odnosząc się do kwestii nazwania antysowieckiej rewolucji węgierskiej 1956 r. mianem faszystowskiej w jednym z rosyjskich podręczników.