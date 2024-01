Zbudował wokół domu wysoki mur. Ochronił go przed powodzią

Wokół domu wybudowali mur. Ochronił ich przed powodzią

Budowa muru zajęła cztery miesiące. Zakończyła się w połowie września, a miesiąc później zapora została wystawiona na próbę przez powódź. Mężczyzna stwierdził, że sprostała wyzwaniu i nadal to robi. - Na szczęście zrobił to, co miał zrobić. Przeszedł test - powiedział Nick Lupton.