Rosyjskie drony nad Polską. Media: NATO przygotowuje obronne środki wojskowe

NATO przygotowuje obronne środki wojskowe w odpowiedzi na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Działanie te mają pomóc w odstraszaniu na wschodniej flance sojuszu - donosi Bloomberg.

NATO reaguje na rosyjskie drony. "Odpowiedź wojskowa"

Odpowiedź wojskowa będzie koordynowana przez Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych NATO w Europie Aleksusa Grinkiewicza, który jest odpowiedzialny za planowanie i prowadzenie wszystkich operacji wojskowych Sojuszu.

Agencja twierdzi, że dowództwo NATO ocenia obecnie sytuację i określa, jakie zaopatrzenie będzie potrzebne.

- W przyszłości mamy jeszcze wiele do zrobienia. Obecnie państwa członkowskie Sojuszu są zaangażowane w doskonalenie uzbrojenia, co obniża koszty prowadzenia działań wojennych. Będziemy to robić nadal wspólnie ze wszystkimi państwami Sojuszu - przekazał Aleksus Grinkiewicz.

Rosyjskie drony nad Polską. Sojusznicy deklarują pomoc

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. Polskie władze poinformowały o 19 takich przypadkach.

Uruchomiony został art. 4. NATO, a także poinformowano o zwołaniu w trybie pilnym Rady Bezpieczeństwa ONZ, która odbędzie się 12 września w Nowym Jorku.

To jednak nie koniec działań podjętych przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Swoją pomoc zadeklarowali Czesi, którzy są gotowi wysłać do Polski trzy śmigłowce. Holandia prześle dwa systemy Patriot, NASAMS, systemy antydronowe oraz 300 swoich żołnierzy.

Ze Szwecji natomiast mają trafić środki obrony przeciwlotniczej i samoloty. Ponadto gotowość do wysłania swoich wojsk zadeklarowały Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finlandia oraz kraje bałtyckie.

Rzecznik niemieckiego rządu potwierdził w czwartek, że jego kraj rozszerzy i zintensyfikuje działania w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.

Pomoc zadeklarował także Kijów. - Ukraina jest gotowa i otwarta na pomoc Polsce w walce zestrzeliwaniem dronów szturmowych. Patriot w tym nie pomoże - oświadczył Wołodymyr Zełenski.

Wsparcie zaoferowała również Francja. "W związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale, aby wesprzeć ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy wraz z naszymi sojusznikami z NATO" - przekazał Emmanuel Macron.

