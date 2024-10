Rosyjski poseł ostrzega Polskę. Mówi o "trzech rozbiorach"

- Nie pierwszego dnia, ale w pierwszej minucie. Uderzymy we wszystkie cele strategiczne w promieniu 300 kilometrów . Uderzymy bezpośrednio w Petersburg - stwierdził.

Moskwa reaguje na słowa gen. Andrzejczaka. Poseł wspomina przegrane wojny

Na wypowiedź byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zareagował wiceprzewodniczący Komitetu Obrony rosyjskiej Dumy Państwowej Aleksiej Żurawlew. Parlamentarzysta w rozmowie z portalem News.ru stwierdził, że słowa gen. Andrzejczaka to nawoływanie do wojny, która skończyłaby się dla Polski porażką, tak jak bywało to wcześniej w historii.