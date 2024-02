Premier Estonii poszukiwana przez Rosję

Wcześniej we wtorek w bazie danych rosyjskiego MSW estońska premier pojawiła się jako "poszukiwana na podstawie kodeksu karnego".

" Kaja Kallas , 17.6.1977. Powód przeszukania: Poszukiwany na podstawie artykułu kodeksu karnego" - podano w resortowej bazie danych. Nie sprecyzowano jednak, o jakie przestępstwo lub wykroczenie oskarżono Kallas, ani co jej grozi.

Sama Kallas tak skomentowała informację na temat poszukiwania: " Kreml ma nadzieję, że to posunięcie pomoże uciszyć mnie i innych, ale tak się nie stanie" - przekazała premier na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dodała, że " będzie kontynuować wspieranie Ukrainy" . "Będę nadal opowiadać się za zwiększeniem obronności Europy" - napisała również.

Kaja Kallas ostrzegała przed rosyjskim atakiem

W styczniu premier Estonii w rozmowie z dziennikiem "The Times" oceniła, że Europa ma "od trzech do pięciu lat na przygotowanie się na odbudowę zdolności militarnych Rosji". Uznała, że wówczas będzie oznaczało to "poważne zagrożenie dla wschodniej flanki NATO".