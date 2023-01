Aleksandra Kostieniuk zostanie członkinią kobiecej reprezentacji Szwajcarii - poinformowała Szwajcarska Federacja Szachowa.



Jak zauważa Radio Swoboda, to pierwszy rosyjski sportowiec wysokiego szczebla, który postanowił zmienić barwy narodowe po wybuchu wojny w Ukrainie. Wcześniej, aby móc zagrać na kortach Wimbledonu, tenisistka Nateła Dzałamidze zaczęła reprezentować Gruzję. Nie ma ona jednak tak znaczących sukcesów jak szachowa arcymistrzyni.

Aleksandra Kostieniuk jest bowiem szachową mistrzynią świata z lat 2008-2010. W dorobku ma ponadto medale mistrzostw Europy i olimpiad szachowych.

Z komunikatu prasowego Szwajcarskiej Federacji Szachowej wynika, że mistrzyni zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w światowym rankingu szachistek. Od początku rosyjskiej inwazji występuje pod neutralną flagą.

Zawodniczka od lat mieszka we Francji. Po ślubie otrzymała z kolei szwajcarskie obywatelstwo.

Aleksandra Kostieniuk: Nie wyobrażam sobie powrotu do Rosji

W marcu 2022 roku Kostienuk podpisał list otwarty potępiający rosyjską inwazję wojskową na Ukrainę.

- Są w Rosji takie osoby, które ciągle powtarzają, że "ten kraj nikogo nie zaatakował". Kiedyś wierzyłam w te historie o tym, iż Rosja nikogo nie zaatakowała, ale to niestety nieprawda. Od początku roku śledziliśmy wiadomości, słyszeliśmy pogłoski o możliwej inwazji na Ukrainę, ale ani przez chwilę w to nie wierzyliśmy. Kiedy to się stało naprawdę, byliśmy zszokowani - mówiła w rozmowie z Chess.com. Szachistka podkreśliła wówczas, że nie wyobraża sobie powrotu do Rosji.

- Jeśli teraz bym wróciła, to wszędzie będę widzieć propagandę, ją słyszeć oraz czuć tę napiętą atmosferę. Nie wiem, co teraz robić. Chcę być wolna i teraz dopiero rozumiem, jak wolność jest ważna - zakończyła Kosteniuk.

Oprócz Aleksandry Kosteniuk na wyjazd z Rosji zdecydowali się tacy szachiści, jak m.in. Nikita Witiugow, Aleksiej Sarana, Władimir Fedosejew, Grigory Oparin, Jewgienij Romanow, Alexander Predke czy Dmitry Andreikin.

