Rosyjski organizator letnich wycieczek Let's Fly poinformował, że w tym roku popyt na wyjazdy do Wietnamu jest prawie dziewięć razy wyższy niż w analogicznym okresie w 2023 roku.

Wietnam nowym wakacyjnym kierunkiem dla Rosjan

Koszt lipcowej wycieczki do Nha Trang na 12 nocy w trzygwiazdkowym hotelu zaczyna się od 116 tysięcy rubli (5,4 tys. zł) za osobę, łącznie z lotami. 13-dniowa wycieczka w sierpniu do czterogwiazdkowego hotelu będzie kosztować od 122 tysięcy rubli (5,7 tys. zł).

Wietnam uznawany jest za państwo "przyjazne" dla Rosjan, szczególnie po wizycie Władimira Putina. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rosjanie mogą przebywać na wakacjach przez 45 dni bez przerwy. Szacuje się, że w tym roku kierunek ten wybierze ok. 700 tys. turystów z Rosji.

Azja przyjazna dla Rosjan

Rosjanie są także mile widziani w Tajlandii. Korespondent Interii Tomasz Augustyniak w swoich reportażach pokazywał, że jest to miejsce dobre nie tylko do wypoczynku, ale także do zamieszkania.