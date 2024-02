Protesty w całej Rosji. Wielu zatrzymanych

Rosyjski niezależny portal Meduza podał, że podczas zorganizowanych wieców przynajmniej 100 osób zostało zatrzymanych przez rosyjską policję. Od piątku wiele rosyjskich obywateli zbiera się w symbolicznych miejscach, by uczcić pamięć o zmarłym w kolonii karnej rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym .

W Niżnym Nowogrodzie do zatrzymań doszło w pobliżu budynku Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Obwodu Niżnonowogrodzkiego. W tym miejscu w 2020 roku dziennikarka Irina Slavina dokonała samospalenia. We wpisie zamieszczonym przed dokonaniem aktu, dziennikarka prosiła by winą za jej śmierć obarczyć Federację Rosyjską.