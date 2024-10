Nie chcą pomagać Rosji. Jasne stanowisko w kwestii obchodzenia sankcji

Chociaż Kazachstan nie przyłączył się do sankcji, jakie Zachód nałożył na Rosję, nie oznacza to, że zamierzają pomagać Moskwie w obejściu restrykcji. - Nie chcemy, aby nasze terytorium było wykorzystywane do obchodzenia sankcji - podkreślał wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wasilenko. Astana obawia się, że mogłoby to ściągnąć na nią kłopoty.