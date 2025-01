- Rozpoczęliśmy już tworzenie kompleksu rakiet kosmicznych Amur-LNG . To pierwszy taki rosyjski projekt rakiety wielokrotnego użytku. Jest ona opracowywana do startów z kosmodromu Wostocznyj w obwodzie amurskim - powiedział szef rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa Roskosmos Jurij Borysow .

Rakieta ma otrzymać pierwszy stopień wielokrotnego użytku i zostać oddana do 2030 roku . Kosmodrom Wostocznyj, z którego ma wystartować, zlokalizowany jest na Dalekim Wschodzie Federacji Rosyjskiej.

Rosjanie chcą ścigać się z Elonem Muskiem

Roskosmos zapowiadał, że rakieta Amur-LNG może zostać użyta od 50 do 100 razy .

Jeśli wierzyć temu stwierdzeniu, Amur-LNG będzie mógł zostać wystrzelony mniej więcej tyle samo razy co Falcon 9 firmy SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk. Jak wskazują eksperci, cała koncepcja rosyjskiej rakiety do złudzenia przypomina dzieło Elona Muska. I to nie tylko z wyglądu.