Pierwsza zagraniczna podróż Jake'a Bartona oraz sylwester zostały zrujnowane przez problemy z paszportem. Linia Ryanair odmówiła 19-latkowi wejścia na pokład samolotu - informuje "The Independent".

Ośmiodniowa podróż kosztowała rodzinę z Wielkiej Brytanii ponad tysiąc funtów.

Nastolatek miał wsiąść na pokład samolotu tanich linii lotniczych na lotnisku East Midlands 28 grudnia. Rodzina chciała uczcić sylwestra w Hiszpanii, jednak chłopak został zawrócony przy bramkach na lotnisku.



Nastolatek nie wpuszczony na pokład. Powodem rozdarcie w paszporcie

Rodzice Jake'a twierdzą, że 19-latek nie mógł polecieć z powodu centymetrowego rozdarcia w paszporcie, które zdaniem ojca chłopaka powstało podczas "nocnego wyjścia" - donosi "The Sun".

Para mogła udać się w podróż, nie chciała jednak zostawić syna. - Przeszliśmy wszystkie kontrole, ale na samym końcu Ryanair nas odrzucił. To jedno, gdyby został zawrócony za pierwszym razem, ale kiedy docierasz do bramki, zaczynasz wchodzić w tryb wakacyjny i to jest po prostu okropne - powiedziała Rachael Burton, matka Jake'a.

- Najgorsze było to, że ta kobieta nawet nie spojrzała mu w oczy, kiedy powiedziała nam "nie". Musieliśmy zostać przeprowadzeni z powrotem przez lotnisko, nawet przez pas startowy, aby wyjść. To było po prostu okropne - mówiła.

Rodzina twierdzi, że szanse na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy są niewielkie. - Jake myśli, że to jego wina. Nie wyszedł ze swojej sypialni, odkąd wróciliśmy do domu - mówiła matka nastolatka. Myślę, że to zniechęciło go do latania na całe życie - dodała.

Rzecznik Ryanaira tłuamczy

O komentarz w sprawie został zapytany rzecznik linii Ryanair. - 19-letni dorosły pasażer otrzymał prawidłową odmowę na lot do Alicante od pracownika przy bramce na lotnisku East Midlands, ponieważ jego paszport był uszkodzony i dlatego nie był ważny - wyjaśnił reprezentant linii.

Według brytyjskiego biura paszportowego uszkodzony paszport to taki, którego nie można użyć jako dowodu tożsamości ze względu na jego stan. Dotyczy to m.in. przecięcia przedniej, tylnej strony lub tej, na której zamieszczone są dane osobowe.

- Uszkodzenia paszportów to odwieczny problem - szczególnie dla młodych dorosłych, którzy są zobowiązani do przedstawienia oficjalnego dowodu tożsamości, aby dostać się na pokład - powiedział dziennikarz podróżniczy "The Independent" Simon Calder.

Podkreślił, że linie lotnicze są zobowiązane zachować ostrożność. - Mogą zostać ukarane grzywną za zezwolenie pasażerowi na lot z nieodpowiednimi dokumentami - wyjaśnił Calder.

Źródło: "The Independent", "The Sun"

