Rodzice przyczynili się do śmierci córki. "Jej zwłoki były całe w larwach"

Rodzice z Walii odpowiedzieli za przyczynienie się do śmierci 16-letniej córki, która w fatalnych i "nienadających się nawet dla zwierząt" warunkach żyła przez kilka miesięcy w zamknięciu z powodu lockdownu. Brytyjscy śledczy ujawnili zatrważające szczegóły dochodzenia, które jednoznacznie wskazują na zaniedbania rodziców. Do winy przyznała się matka dziewczyny, lecz ojciec twierdzi, że w żaden sposób nie przyczynił się do śmierci córki.

Zdjęcie 16-letnia Kaylea Titford została odnaleziona w swoim domu w fatalnych warunkach / Paul Ellis / @renmusb1 / Twitter / AFP