Śmierć Polki i jej czteroletniej córki w Wielkiej Brytanii. Potrącił je samochód

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

27-letnią Polkę oraz jej czteroletnią córkę śmiertelnie potrącił samochód w Leeds na północy Anglii - podała we wtorek policja hrabstwa West Yorkshire. Do tragedii doszło, gdy kobieta odprowadzała dziewczynkę do przedszkola.

Zdjęcie 27-letnia Polka i jej czteroletnia córka zginęły w drodze do przedszkola / westyorkshire.police.uk /