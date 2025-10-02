Skreślił sześć liczb. Polak wygrał zawrotną sumę w Eurojackpot

Aleksandra Czurczak

Polak wygrał w losowaniu Eurojackpot ponad 1,5 miliona złotych. Choć nie jest to nagroda główna, to mężczyzna poprawnie wytypował sześć z siedmiu wylosowanych liczb. Swój szczęśliwy kupon nabył w punkcie Lotto w Czeladzi (woj. śląskie).

Wyniki loterii. Polak wygrał zawrotną sumę (zdj. ilustracyjne)
Wyniki loterii. Polak wygrał zawrotną sumę (zdj. ilustracyjne)Piotr KamionkaReporter

Losowanie w Eurojackpot odbyło się we wtorek. Szczęśliwy kupon mężczyzna nabył w punkcie Lotto przy ul. Spacerowej 4 w Czeladzi.

Wartość nagrody wyniosła dokładnie 1 577 963,40 zł, co po odjęciu 10-procentowego podatku od wysokich wygranych daje około 1,3 mln zł do wypłaty.

Polak wygrał w Eurojackpot. Wyniki kumulacji

We wtorkowym losowaniu padły liczby: 8, 11, 13, 24, 27 oraz dodatkowe 3 i 7. Żaden z graczy nie zgadł pełnego zestawu liczb, dlatego kumulacja nadal rośnie.

Polak trafił kombinację 5+1 i zdobył nagrodę drugiego stopnia.

    Oprócz naszego rodaka podobne szczęście dopisało również trzem graczom z Niemiec, a także uczestnikom z Hiszpanii i Włoch. Każdy z nich otrzyma wygraną o podobnej wysokości.

    Loteria w Polsce. Rekordowa kumulacja

    Przypomnijmy, że Polska dołączyła do grona państw biorących udział w Eurojackpot w 2017 roku. Jeden zakład kosztuje 12,50 zł i polega na wytypowaniu pięciu liczb z zakresu 1 - 50 oraz dwóch dodatkowych z puli 1 - 12.

    Gra cieszy się ogromną popularnością, głównie dzięki wysokim wygranym, które mogą sięgać nawet kilkuset milionów złotych. W przeszłości Polacy wielokrotnie znajdowali się w gronie zwycięzców - ostatnio, 30 maja, padły dwie wygrane czwartego stopnia po prawie 380 tys. zł każda.

    Główna wygrana w opisywanym losowaniu nie padła. Kolejne zaplanowane jest na piątek, 3 października - do wygrania będzie nawet 120 mln zł.

