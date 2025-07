Okazało się jednak, że doszło do pomyłki - oba kupony były ważne i oba okazały się zwycięskie . Za każdy z nich Amerykanin otrzymał po milionie dolarów.

"Oba losy Powerball stawiały na wszystkie pięć białych kul wylosowanych tej nocy - 5, 9, 25, 28, 69 i czerwoną Powerball z numerem 5 - co dało Cocoranowi dwie wygrane w wysokości miliona dolarów . Odebrał swoje dwie nagrody w piątek, 11 lipca, w siedzibie Massachusetts State Lottery w Dorchester" - poinformowała firma Powerball w komunikacie prasowym.

Corcoran w rozmowie z przedstawicielami Powerball podkreślił, że chociaż bardzo się cieszy, to nie ma planów, na co wyda dwa miliony.

Zwycięzca dodał, że jego numery nie są przypadkowe i już je wcześniej wybierał. Chociaż nie używał ich podczas każdego losowania, to zdarzało mu się to "od czasu do czasu".