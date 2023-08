O rekordzie można mówić w przypadku włoskiej wyspy Lampedusa , położonej blisko brzegów Afryki. W piątek od północy do wieczora przypłynęło tam 45 łodzi z około 1600 migrantami. W tamtejszym ośrodku rejestracyjnym jest ponad 2800 przybyszów.

Nigdy wcześniej jednego dnia nie przypłynęło tak dużo łodzi na wyspę - symbol kryzysu migracyjnego. Poprzedni rekord to 43 jednego dnia.

45 łodzi z migrantami jednego dnia. Wśród nich obywatele Tunezji czy Egiptu

Przez całą dobę przypływającym co kilkadziesiąt minut jednostkom pomagały załogi motorówek Gwardii Finansowej i kapitanatu portu.