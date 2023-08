Talibowie: Jeśli kobieta chodzi bez hidżabu, jej wartość maleje

- To bardzo złe, widzieć kobiety bez hidżabu, zwłaszcza w dużych miastach. Nasi uczeni są co do tego zgodni, że okrycie powinno być noszone. I nie chodzi o to, że jej twarz zostanie zraniona czy uszkodzona. Kobieta ma swoją wartość - ta wartość maleje, jeśli mężczyźni na nią patrzą. Allah szanuje kobiety w hidżabie i to jest wartość - ocenił.