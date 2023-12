- Mamy od 5 do 8 lat na nadrobienie zaległości, dozbrojenie i usamodzielnienie się od USA, ponieważ pod koniec dekady mogą pojawić się nowe zagrożenia militarne - oznajmił minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Polityk wskazał na Polskę, gdzie doszło ostatnio do zmiany władzy. - Bardziej przyjazny rząd powinien umożliwić nam rozwój współpracy wojskowej - podkreślił szef resortu i zdeklarował, że chce odwiedzić nasze państwo tak szybko, jak to możliwe po Nowym Roku.