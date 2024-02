Putin szykuje się do zajęcia kolejnego obszaru? Przedstawiciel NATO reaguje

W wywiadzie dla rumuńskiej telewizji ProTV przyznał, że NATO bacznie przygląda się sytuacji w autonomicznym regionie Mołdawii . Jest on bowiem niezwykle ważny w ewentualnej próbie rosyjskiego uderzenia na Odessę.

Putin chce zaanektowac kolejny region? Przedstawiciel NATO reaguje

W trakcie rozmowy zastępca Sekretarza Generalnego NATO wyjaśnił, że według posiadanych przez niego informacji, w najbliższym czasie nie dojdzie do tego typu wydarzeń.

- Jeśli spojrzymy trochę wstecz, w Naddniestrzu, Osetii i Abchzaji odbyły się tak zwane referenda. Są one całkowicie nieważne z międzynarodowego punktu widzenia. Jak rozumiem, będzie to raczej ogłoszenie nowych umów handlowych pomiędzy Rosją a Naddniestrzem - podsumował.

Aneksja Naddniestrza przez Rosję? Giennadij Czorba: 29 lutego Putin ogłosi to w swoim przemówieniu

Zupełnie inaczej sprawę przedstawia naddniestrzański polityk Giennadij Czorba . Szef Państwowej Służby Łączności, Informacji i Mediów w mediach społecznościowych otwarcie zapowiedział, że w trakcie konwencji deputowanych wyrażona zostanie chęć dołączenia regionu do Rosji.

"Najprawdopodobniej, na podstawie analizy sytuacji, wydano rozkaz z Moskwy, aby zorganizować ten kongres, na którym należy złożyć wniosek, w imieniu obywateli (...) o przyjęciu Naddniestrza do Federacji Rosyjskiej, a 29 lutego Putin ogłosi to w swoim przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego" - poinformował.