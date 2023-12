Nieoficjalne informacje o zamachu na Prigożyna. Błyskawiczna reakcja Kremla

Za zamachem na Jewgienija Prigożyna stoi Nikołaj Patruszew - pisze "The Wall Street Journal". Według informacji dziennika to on ostrzegał prezydenta Rosji, że wpływy szefa wagnerowców rosną i są niebezpieczne dla Kremla. Również Patruszew miał opracować plan pozbycia się Prigożyna. Nowe informacje rzucają światło na okoliczności śmierci przywódcy Grupy Wagnera. Kreml błyskawicznie zareagował na doniesienia.