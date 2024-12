Mistrzostwa Świata w Scrabble w Hiszpanii odbyły się w listopadzie i zgromadziły ponad 150 zawodników z 20 państw. Jeden z uczestników nie mówi na co dzień po hiszpańsku i to on wygrał.

Wygrał hiszpańskie zawody bez znajomości hiszpańskiego

Nigel Richards, mieszkający w Malezji, ale pochodzący z Nowej Zelandii został okrzyknięty "fenomenem" i "Tigerem Woodsem Scarbbli". Hiszpańskie media stwierdziły, że jego wygrana jest "niewiarygodną porażką" dla uczestników z Hiszpanii. Reklama

Benjamín Olaizola, który zajął drugie miejsce stwierdził, że jego rywal jest bardzo utalentowany, a wygrana mu się należała.

"To ktoś o bardzo szczególnych i niesamowitych zdolnościach. To po prostu utalentowany facet. Mówimy o Nowozelandczyku, który wygrał wiele mistrzostw w języku angielskim - co najmniej pięć z nich"- powiedział dla hiszpańskiej rozgłośni Cadena SER.

Dwukrotna wygrana we Francji

Nigel wygrał podobne zawody kilkukrotnie i to w różnych językach, którymi nie posługuje się na co dzień. W 2015 roku zajął pierwsze miejsce na mistrzostwach we Francji, nie rozumiejąc ani jednego słowa, które ułożył na planszy.

Nowozelandczyk w dziewięć tygodni nauczył się na pamięć francuskiego słownika do gry w Scrabble. - Nie wiedział, co one oznaczają, nie byłby w stanie przeprowadzić rozmowy po francusku - mówiła wówczas jego przyjaciółką.

W 2018 roku ponownie wygrał turniej francuskojęzyczny, co rozwiało wszelkie spekulacje, że Nigel po prostu miał szczęście w starciu z Francuzami.

Nigel jest bardzo nieśmiały i skryty. Niewiele wiadomo o jego życiu, a on sam niechętnie wypowiada się dla mediów. Nigdy nie zdradził, jak zapamiętuje całe słowniki. Media przypisują to fotograficznej pamięci i zdolnościom matematycznym. Reklama

