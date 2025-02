Paweł Zarubin towarzyszy Władimirowi Putinowi podczas wszystkich oficjalnych wydarzeń z udziałem przywódcy Rosji . Podczas ich ostatniej rozmowy w kanale telewizyjnym "Rosja 1", propagandysta zapytał Putina co uważa o polityce niedawno zaprzysiężonego na urząd prezydenta USA Donalda Trumpa .

- Trump, ze swoim charakterem i uporem, szybko zaprowadzi porządek wśród europejskich elit . I wszyscy oni - zobaczycie, stanie się to szybko - wszyscy oni usiądą u nóg swojego pana i będą delikatnie merdać ogonem - powiedział Władimir Putin.

- Donald Trump ma inne wyobrażenia o tym, co jest dobre, a co złe - także w kwestiach polityki genderowej i innych sprawach. I to im ("europejskim elitom" - red.) się najwyraźniej nie podoba - dodał.