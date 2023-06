W piątek przed Sądem Najwyższym w Brazylii zapadł wyrok w sprawie byłego prezydenta tego kraju Jaira Bolsonaro .

Brazylia. Jair Bolsonaro usłyszał wyrok

Jak informuje BBC, polityk otrzymał zakaz kandydowania w wyborach powszechnych przez najbliższych osiem lat. Oznacza to, że Bolsonaro nie będzie mógł startować w wyborach prezydenckich w 2026 i 2030 roku. Zakaz obejmuje też wybory samorządowe zaplanowane na 2024 i 2028 rok.

Sąd Najwyższy uznał byłego prezydenta winnym nadużywania władzy. Chodzi o wydarzenia z 2022 roku , które miały miejsce przed wyborami prezydenckimi w tym kraju. Polityk może jeszcze odwołać się od wyroku.

Wkrótce po ogłoszeniu werdyktu Bolsonaro zabrał głos w mediach. - Orzeczenie to dla mnie cios w plecy - podkreślił.

Jak dodał, ma on jednak zamiar dalej pracować i walczyć o swoje. - To nie koniec prawicowej polityki w Brazylii - zapewniał.

Wyrok dla Jaira Bolsonaro. Wydarzenia z 2022 roku

Wyrok, który zapadł przed Sądem Najwyższym w Brazylii to efekt głośnego przemówienia Jaira Bolsonaro z 18 lipca 2022 roku. Wówczas to polityk, jeszcze jako prezydent, zaprosił do swojej rezydencji zagranicznych dyplomatów, których poinformował, że maszyny do liczenia głosów, stosowane przy wyborach prezydenckich, są "podatne na ingerencję i oszustwa na masową skalę".

Pytany o swoją wypowiedź, Bolsonaro twierdził, że "po prostu wyjaśnił, jak przebiegają wybory w Brazylii". Utrzymywał również, że nie krytykował samego systemu wyborczego.

Słowa polityka padły jednak w najgorętszej fazie kampanii prezydenckiej, która już wtedy cechowała się dużą polaryzacją społeczną.

Ostatecznie Bolsonaro wybory przegrał, a prezydentem został lewicowy polityk Lula da Silva . Różnica głosów była jednak niewielka, a zwolennicy byłego prezydenta zakwestionowali wynik wyborów i 8 stycznia, w dniu zaprzysiężenia nowej głowy państwa, wdarli się na tereny parlamentu, rezydencji prezydenta oraz Sądu Najwyższego.