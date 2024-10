Do nietypowych poszukiwań doszło w sobotę, gdy w miejscowości Montebelluna w północno-wschodnich Włoszech opiekunka starszej pani zabrała się do sprzątania mieszkania. Seniorka nie mogła dokładnie sprawdzić, co robi wynajęta pracownica, gdyż ze względów zdrowotnych nie opuszczała pokoju.