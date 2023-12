Jak napisał w oświadczeniu amerykański resort spraw zagranicznych, przegłosowana przez węgierski parlament jeszcze w ubiegłym tygodniu ustawa "wyposaża węgierski rząd w drakońskie narzędzia, które mogą być używane do zastraszania i karania tych, którzy mają poglądy niepodzielane przez partię rządzącą".

"Urząd Ochrony Suwerenności może być używany do poddawania węgierskich obywateli, przedsiębiorstw i organizacji intruzywnym śledztwom bez sądowego nadzoru, nawet jeśli nie miały one kontaktu lub wsparcia z obcym rządem lub obcym podmiotem. To prawo jest niezgodne z naszymi wspólnymi wartościami demokracji, swobody jednostki i rządów prawa" - napisano w komunikacie Departamentu Stanu.