Boeing 737-800 należący do polskiego przewoźnika Enter Air podchodził do lądowania na niemieckim lotnisku Karlsruhe/Baden-Baden , lecz załoga nagle zdecydowała o odejściu na drugi krąg i ponownym wzniesieniu się na wysokość niemal dwóch kilometrów.

Wieży kontrolnej zgłoszono sytuację awaryjną (kod 7700) w związku z niskim poziomem paliwa, razem z prośbą o zgodę na priorytetowe lądowanie. Ostatecznie udało się bezpiecznie przyziemić maszynę, a pasażerowie o godz. 15:35 czasu lokalnego trafili do bramek.

Niemcy. Poważne kłopoty w ruchu lotniczym. Odwołane i opóźnione rejsy

W związku z tym doszło do licznych opóźnień na terenie całych Niemiec, a w niektórych przypadkach loty trzeba było odwoływać. Skutki usterki najmocniej dotknęły największe niemieckie lotnisko - we Frankfurcie nie doszło do około 80 zaplanowanych odlotów. Zakłócenia wystąpiły również w portach lotniczych w Berlinie, Düsseldorfie i Stuttgartcie.