Sobotnia audiencja u papieża Franciszka , podczas której doszło do rozmowy z prezydentem Panamy Jose Raulem Mulino trwać miała ok. 30 minut, po czym Ojciec Święty obdarował swojego gościa płaskorzeźbą zatytułowaną "Łagodność i miłość" oraz m.in. tekstem orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju.

Watykan. Prezydent Panamy z misją u Franciszka. Podarował mu wymowny prezent

Do spotkania doszło niecały tydzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił w swoim inauguracyjnym przemówieniu, że chce odzyskać kontrolę nad Kanałem Panamskim.

- Daliśmy go Panamie i go odbieramy - powiedział, dodając, że był to "głupi prezent", gdyż w tej chwili szlak eksploatowany jest głównie przez Chiny i niewykluczone, że państwo te może mieć nad nim kontrolę.