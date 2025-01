Do incydentu z udziałem Simona Omanika doszło w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie. Odbywała się tam ceremonia wręczenia nagród uczniom , którzy zwyciężyli w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

Incydent w Bratysławie. 19-latek nie podał ręki prezydentowi

Wśród odbierających nagrody był Simon Omanik, który pojawił się na uroczystości z przypiętą do piersi wstążką w ukraińskich barwach. Gdy 19-latek odbierał nagrodę, odmówił podania ręki głowie państwa.

- Mam osobisty i polityczny problem z prezydentem Pellegrinim , ponieważ moim zdaniem dostał się do pałacu, oszukując i okłamując ludzi. Oprócz wiecznie zielonych populistycznych obietnic taniej żywności i taniego gazu, które populiści powtarzają przy każdych wyborach, oskarżył także swojego przeciwnika o wysłanie nas na wojnę w Ukrainie (...) Było to kłamstwo i atak na najniższe ludzkie instynkty strachu . Nie sądzę, że byłoby słuszne podawać rękę takiej osobie - tłumaczył w rozmowie ze słowackimi mediami.

Słowacja. Premier reaguje na zachowanie 19-latka

W dalszej części wpisu szef rządu w Bratysławie powołał się na swoje osobiste doświadczenia z młodości . Jak stwierdził, gdy skarżył się w domu na nauczycieli, to matka "uderzała go jeszcze dwa razy, ponieważ nauczyciel zawsze miał rację ".

"Najpierw zapytałbym go (ucznia - red.), czy ma pokój dziecięcy. Po drugie, czego go nauczyli rodzice. A po trzecie, odebrałbym nagrodę i wręczył ją tam, gdzie jej miejsce, przed wszystkimi mediami" - sugerował Fico, jednocześnie krytykując prezydenta, który stwierdził, że szanuje ucznia, ponieważ jego zdaniem "nie ma tu nic, co należałoby szanować".